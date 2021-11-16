Лукашенко: ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси и ЕС

Об этом Президент заявил сегодня во время совещания по обстановке на государственной границе. Александр Лукашенко сказал:
– Еще один момент хочу подчеркнуть: есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами. И не только на границе Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь. К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев. Мы постоянно находимся с ними в контакте. И, насколько я понимаю, они готовы подставить свое плечо. Хочу еще раз заявить, что мы на сегодняшний день готовы использовать любое мероприятие, любое движение и любую помощь со стороны любого государства. Тем более дружественного нам государства. Такого, как Объединенные Арабские Эмираты. Я в ближайшее время планирую с руководством Эмиратов переговорить для того, чтобы они подключились к разрешению этой проблемы. Тем более это мусульманское население, у них неплохое взаимопонимание между странами и между народами. Думаю, что Эмираты могли бы сыграть здесь значительную роль.
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