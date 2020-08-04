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  2. Лукашенко о земле: никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения

Лукашенко о земле: никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения

Президент отмечает, что развитие сельского хозяйства остается в числе основных государственных приоритетов. При оглашении Послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко подчеркнул:


– Безусловно, дальнейшее развитие получит и сельхозпроизводство. Посмотрите на нынешний год. Небывалый урожай, какой хлеб на полях стоит! Если нормально уберем – серьезно поправим экономику села. Спрос по всем культурам будет высокий. Чего бы нам ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И этот год мы потерять не имеем права.

Глава государства отметил, что земля была и будет в числе ценнейших государственных ресурсов:

– Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения. В этом просто нет необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди и работай.

Фото: БЕЛТА


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