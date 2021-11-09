Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши: это какая-то тренировка или шантаж

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко. Комментируя ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом, Александр Лукашенко, в частности, сказал:
– В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит? Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками. – Прим. ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж.
По словам Президента, Беларусь этому спокойно противостоит:
– Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма – «схватил автомат и пошел на польскую границу». Нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем.
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