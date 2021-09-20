Лукашенко – о таможенниках: вы выстроили надежную систему защиты экономического суверенитета государства

– говорится в поздравлении.Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, заложившим прочные основы для эффективной работы белорусской таможни по пресечению контрабанды, незаконного трафика через границу наркотиков и оружия, контрафактных и некачественных товаров.– отметил Александр Лукашенко.Глава государства выразил уверенность, что сотрудники таможенной службы и впредь будут с честью и достоинством служить Отечеству, надежно противодействуя всем проявлениям трансграничной преступности, обеспечивая транзитную привлекательность и благоприятный деловой климат в Беларуси.Президент поблагодарил личный состав и ветеранов таможни за добросовестную службу, стойкость и верность присяге, а также пожелал крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, новых профессиональных достижений на благо страны и народа.