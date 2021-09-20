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  2. Лукашенко – о таможенниках: вы выстроили надежную систему защиты экономического суверенитета государства

Лукашенко – о таможенниках: вы выстроили надежную систему защиты экономического суверенитета государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с 30-летием со дня образования таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"За эти годы вы прошли большой путь, шаг за шагом выстраивая надежную систему защиты экономического суверенитета государства", – говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, заложившим прочные основы для эффективной работы белорусской таможни по пресечению контрабанды, незаконного трафика через границу наркотиков и оружия, контрафактных и некачественных товаров.

"Как результат, ваш коллектив сегодня обладает серьезным кадровым и техническим потенциалом для решения на должном качественном уровне поставленных перед ним государственных задач. При этом усложняющаяся обстановка на наших рубежах требует от каждого сотрудника еще большей самоотдачи, ответственности и компетентности", – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники таможенной службы и впредь будут с честью и достоинством служить Отечеству, надежно противодействуя всем проявлениям трансграничной преступности, обеспечивая транзитную привлекательность и благоприятный деловой климат в Беларуси.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов таможни за добросовестную службу, стойкость и верность присяге, а также пожелал крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, новых профессиональных достижений на благо страны и народа.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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