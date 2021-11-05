Лукашенко о строительстве: приоритет должен быть отдан государственным трестам

Александр Лукашенко во время общения с жителями Могилева признался, что хорошо знает район Фатина, где сегодня открыли многофункциональный ФОК с бассейном международного класса.
– Но я не узнаю его. За четверть века он стал совершенно новым. Здесь, например, не было вот этих домов. Хотя частный сектор был и остался, – заметил Глава государства.
В продолжение темы строительства он заявил, что при возведении новых домов единственное его требование: что если кто-то и должен заработать на этих домах, то это государство.
– Никакого частного, ненужного нам строительства. Потому что я часто говорю: как строит частник? Он пришел, взял кредит в банке. У него ни конторы нет, ни людей нет, взял трех человек. Он пришел в строительный трест. Отдал деньги. Трест построил. Но он не переплачивает тресту, держит его в ежовых рукавицах, – Александр Лукашенко задал вопрос, зачем государству такие "строители"?
– Тресту нужно отдавать территории, площади, пусть они строят. Договориться с ними – с пятипроцентной рентабельностью.
При этом, по словам Президента, он не против существования частных строительных компаний:
– Но создай компанию, чтобы у тебя были люди, которые умеют копать, кирпич класть. А такие частники (без штата профессионалов. – Прим. ред.) мне не нужны. И не потому, что частник плохой. А потому, что мы сами можем это сделать. Они (трест. – Прим. ред.) могут взять тот же кредит. И построить дом, чтобы им было не в убыток.
Александр Лукашенко уверен: приоритет должен быть отдан трестам. По его словам, это решение позволило навести порядок и значительно уменьшить количество долгостроев. В Минске, Могилеве и других городах цифра долгостроев в те времена доходила до 1000.
– Пришел частник, взял с людей деньги, а потом мы по всему миру его ищем. А найти, знаете, не так просто. Ни немцы, ни англичане его так просто не отдадут, – сказал Президент, подчеркнув, что сейчас ситуация иная.
– Мне приходилось принимать жесткие решения. Некоторые до сих пор в отсидке. Но сейчас порядок навели, – сказал Президент и добавил, что кому-то такое жесткое отношение к теме добросовестного строительства жилья не нравится.
– Но это их проблемы. В этой ситуации мы должны работать в интересах подавляющего большинства людей. Пока это дает хороший результат, – резюмировал Глава государства.
Строители, присутствовавшие на встрече, тепло поблагодарили Президента за поддержку и понимание. Александр Лукашенко также особо отметил вклад представителей профессии в развитие страны:
- Куда ни кинь - без строителей никуда. Строителей я всегда ценил, это тяжелейший труд. И в холод, и в жару они на объектах и в душных помещениях.
Фото: БЕЛТА