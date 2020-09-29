Лукашенко о сотрудничестве с Россией: серьезных подвижек не добиться без выполнения обязательств

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Александр Лукашенко коснулся различных сфер, в которых сотрудничают Беларусь и Россия. Это в том числе образование, наука, торговля и экономическое взаимодействие, реализация инвестиционных проектов.Ведущие вузы двух стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов, общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тыс. белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян – в Республике Беларусь., – считает Президент.С 2000 года реализовано более 50 программ Союзного государства по разработке технологий и созданию инновационной продукции. Налажен диалог между Парком высоких технологий и инновационным центром "Сколково"., – подчеркнул белорусский лидер.По словам Александра Лукашенко, в рамках ближайших форумов необходимо больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и обеспечению информационной безопасности Союзного государства.Глава государства также упомянул о подписанном в июне 2020 года соглашении о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую и инвестиционную привлекательность Беларуси и России., – отметил Президент.Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что еще немало задач ждут своего решения., – сказал он., – добавил Глава государства.Он также высказал убежденность, что белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично, ведь именно в этом заинтересованы братские народы двух стран.