Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: будет полная свобода и рыночные отношения

Об этом Глава государства заявил, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский":

– Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда, ставьте спектакль. Вам заплатят доллар – поделите. Тысячу долларов? Тысячу поделите. Не примут вас – ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. Будем только поддерживать. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите.

Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, однако для Купаловского театра теперь будет полная свобода и рыночные отношения:



– Что хотели, то и организуем им.