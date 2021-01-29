Лукашенко – о протестах в августе: модераторы ответят по всей строгости закона. Но надо подойти спокойно и персонально

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью. В частности, у Президента поинтересовались, на какой стадии находится рассмотрение жалоб пострадавших во время акций, среди которых были и студенты. Глава государства обратил внимание на то, что выявлено много организаторов и модераторов протестного движения в августе:
– Они ответят по всей строгости закона.
Многие из тех, кто якобы оказался «не в то время и не в том месте» или просто «прогуливался» и кого силовики отпустили, через некоторое время вновь принимали участие в протестах:
– Я имею право по Конституции помиловать любого человека. И если заблудший, если он ошибся – мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо очень серьезно разобраться, потому что это в обществе было впервые. Может, кто-то не сориентировался. Надо подойти спокойно и персонально: виноват, попался – предупредили, отпустили. Чего пришел второй раз? Надо аккуратно изучать эти вопросы и делать соответствующие выводы.
Что касается отчисленных студентов, Александр Лукашенко предложил молодежи также высказывать свои предложения, если нужно – создавать комиссию и восстанавливать отчисленных:
– Решать вы должны прежде всего. И не по принципу круговой поруки. Я приму ваши предложения.
Президент также добавил, что многочисленные жалобы, которые поступили в правоохранительные органы для того, чтобы «отсечь их от конкретной работы», объединены в одну группу и рассматриваются определенной группой следователей:
– Это была политическая акция: «давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбираются». Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен… Мы не можем на все эти жалобы, вброшенные с чисто политической точки зрения, бросить весь аппарат Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужбы. Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – о протестах в августе: модераторы ответят по всей строгости закона. Но надо подойти спокойно и персонально
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