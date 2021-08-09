Лукашенко о президентских выборах: победят прагматичные, нормальные люди

Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом». Глава государства отметил, что события прошлого года показали, какие надежные, смелые и верные долгу у нас люди и, в частности, силовики:
Фото: БЕЛТА
– Они не дрогнули, они не предали. И они этим самым себя вписали в историю нашей страны. Это потом вспомнят. Большое видится на расстоянии. Время все расставит на свои места. Поэтому сегодня, рассуждая, кто будет за мной, могут ответить, как старший брат (Владимир Путин. – Прим. ред.): кого изберет народ. Сейчас такое время, что «из ниоткуда», как это было в середине 90-х, когда меня избирали, не появится президент.
По словам белорусского лидера, сегодня люди мыслят по-другому, да и сама страна стала другой. И все потенциальные кандидаты на главный пост на виду, продолжил Александр Лукашенко:
– Эти дни, конечно, мне показали: выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15–20, которые могут вырасти в президенты. Нет такого, что их нет. Простите за нескромность, они в чем-то похожи на меня, потому что я их вырастил. Похожи своей преданностью стране. Они надежные, они не будут кромсать никого. И подавляющее большинство за них проголосует.
При этом Глава государства пообещал, что на президентских выборах не будет оказывать протекцию ни одному кандидату:
– Я буду честно вести себя. Будет пять человек – я изучу биографию, если их знать не буду (а я точно буду их знать), про всех все расскажу вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопрос. Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди.