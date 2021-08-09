Лукашенко о президентских выборах: победят прагматичные, нормальные люди

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БЕЛТА

По словам белорусского лидера, сегодня люди мыслят по-другому, да и сама страна стала другой. И все потенциальные кандидаты на главный пост на виду, продолжил Александр Лукашенко:При этом Глава государства пообещал, что на президентских выборах не будет оказывать протекцию ни одному кандидату: