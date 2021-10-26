Лукашенко о поставках электроэнергии Литве и Украине: будем помогать

Об этом Президент заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом Лидской центральной районной больницы. Отвечая на вопрос, готова ли Беларусь помогать Литве и Украине электроэнергией, несмотря на их политическую неприязнь к нам, Александр Лукашенко заметил, что в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС в нашей стране появился избыток электроэнергии:
– Поэтому конкретно говорю: будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, иметь возможность производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански.
По словам Президента, многие на Западе выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси, потому как видят в нас конкурента и хотят нашего ослабления. Между тем все больше государств хотят у себя развивать атомную энергетику и строить станции.
Александр Лукашенко заметил, что, экспортируя электроэнергию в Украину и Литву, мы не ставим целью получать на этом какие-то дивиденды:
– Знаете, сколько чистой прибыли мы заработаем, если продадим столько, сколько они у нас просят? Три миллиона долларов. Это два аппарата МРТ. Вот что это такое. Но жалко людей. Поэтому, когда мне Премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: "Ну что делать, людям надо помогать". Вот и все. Вы же понимаете, что там за руководство. Оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им – они живут. Не дадут – беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит.
По словам Президента, мы могли бы завтра закрыться и не поставлять эту электроэнергию Литве – пусть покупают в Европейском союзе в десять раз дороже:
– Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди. И сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении… Многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека.