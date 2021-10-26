Лукашенко о поставках электроэнергии Литве и Украине: будем помогать

По словам Президента, многие на Западе выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси, потому как видят в нас конкурента и хотят нашего ослабления. Между тем все больше государств хотят у себя развивать атомную энергетику и строить станции.Александр Лукашенко заметил, что, экспортируя электроэнергию в Украину и Литву, мы не ставим целью получать на этом какие-то дивиденды:По словам Президента, мы могли бы завтра закрыться и не поставлять эту электроэнергию Литве – пусть покупают в Европейском союзе в десять раз дороже: