Об этом Президент сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения «Гомсельмаша». Александра Лукашенко, в частности, спросили о попытках оппонентов власти через всевозможные интернет-вбросы, фейки и провокации, затрагивающие известных людей, взбудоражить общество. Глава государства пообещал, что на следующей неделе будут озвучены подробности громких тем:
- Если ты намекаешь на сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня (Романа Бондаренко. – Прим. ред.), я должен тебе и всем сказать: не время. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно
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