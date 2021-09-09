Лукашенко о "поглощении" Беларуси: если кто-то этим болеет, мы с Путиным можем подлечить

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подчеркнул Александр Лукашенко.В то же время Глава государства отметил, что руководство обеих стран будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов. Если Беларуси и России понадобятся более тесные отношения, это будет сделано мгновенно, как только прозвучат запросы граждан, заявил Президент.