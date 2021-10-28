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  2. Лукашенко о переброске Западом танков «Леопард» к белорусской границе: будем очень жестко на это реагировать

Лукашенко о переброске Западом танков «Леопард» к белорусской границе: будем очень жестко на это реагировать

Об этом Глава государства заявил на встрече с Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Президент отметил:


– С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть наши войска к нашим границам. Читай, границам Союзного государства. Мы это все видим. Естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их, а потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. И у нас, и тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят.

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Фото: БЕЛТА
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