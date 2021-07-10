Лукашенко о "Купалье": этот праздник - национальное достояние

- Сегодня мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси, - обратился к зрителям Александр Лукашенко. - Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который всегда был нашим национальным достоянием.
Александр Лукашенко отметил, что белорусы в ночь на Ивана Купалу, где бы они ни жили - в маленькой деревне или большом городе, стремятся туда, где горят купальские костры, где реки и озера украшают венки из луговых трав и цветов, звучат любимые мелодии и песни:
- Мы стремимся туда - к своим истокам. Туда, где начиналось. Потому что в сердце каждого просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, согреться у огня и увидеть чистое ночное небо.
Глава государства считает важным, что этот праздник дарит не только радость встречи с родными и друзьями, но и на мгновение возвращает нас в самую глубь веков, позволяет прикоснуться к древним знаниям и опыту всех поколений и человечества в целом, напоминает, что мы - дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян:
- Традиции, которые оставили нам эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад, фактически стали частью нашей культуры, легли в основу современного уклада жизни. В них есть все, что сегодня объединяет нас, белорусов, как народ. Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту. Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых - семья, забота о детях и уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции - оттуда, из тысячелетия.
Лукашенко посещает гала-концерт на Республиканском празднике "Купалье" в АлександрииФото: БЕЛТА
Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо