Лукашенко о европейских политиках: им правда не нужна, им надо удержать власть

Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, как западные политики видят ситуацию на белорусско-польской границе:
– Та правда, которая здесь есть (а правда одна)… Они, конечно же, знают о том, что происходит. И их спецслужбы работают, и информаторы у них, даже среди этих людей. Мы работаем, мы видим, что они пишут. Точно так и они: не проблема при современных средствах перехвата зафиксировать, они это все видят и понимают. Но им правда не нужна.
По мнению Главы государства, западным политикам нужно то, что они у себя выдают на экран: постановочные кадры и фильмы, которые они создают, издеваясь над людьми. При этом белорусской стороне заранее известно, куда поедут для съемки постановочных фильмов. Наши пограничники фиксируют это.
– Им правда не нужна, им надо решить проблемы, им надо удержать власть. В чем они меня постоянно упрекают: вот, Лукашенко там не хочет власть отдавать. Им надо удержать власть! Качиньскому надо удержать власть. Это прихвостни, Моравецкий, Дуда – это прихвостни. О какой правде они говорят? В чем они нас упрекают? Если Дуде сфальсифицировали выборы и дали ему полпроцента, несколько тысяч голосов перевеса. Там оппозиция победила, а ему надо удержаться сейчас во что бы то ни стало. Вот такая правда им нужна, – резюмировал белорусский лидер.
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