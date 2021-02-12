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  2. Лукашенко о бизнесе: нам нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не его разрушении

Лукашенко о бизнесе: нам нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не его разрушении

Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, реагируя на выступление делегата собрания – директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанны Тарасевич. Она озвучила ряд вопросов со стороны бизнеса, в частности в области лицензирования, проверок и бюрократических процедур. Глава государства высказался в том числе и об упрощенной регистрации бизнеса:


 – Учитывая мнения и принимая предложения по подобным решениям, мы в стране, особенно в Минске, создали не просто броуновское движение, а некоторый хаос.  И не только в бизнесе. Помните предложения: давайте прекратим эту бюрократию с хождением по регистрации бизнеса, давайте сделаем разрешительный принцип… Что мы получили? Один, извините, сопляк (имеет. – Прим. ред.) 20–30 компаний: заявление бросил  – открыл. Почему нельзя, если честный бизнес, открыть многоотраслевую компанию? Ну пару компаний? Смотрим, чем они занимаются: половина выводит деньги, не уплачивая налоги.
 
Президент также прокомментировал лицензирование в медицине:
 
– Опять непопулярно скажу: опыт последнего года и меня, и наше Правительство научил. Тоже – упрощенный принцип, притом я тщательно наблюдал за регистрацией в сфере здравоохранения… И что мы получили? Приходит государственный служащий, человек в погонах в частные медицинские клиники – почти сплошь и рядом (слышит. – Прим. ред.) «ты ябатька, я тебя лечить не буду!». Скажите, какая моя реакция должна быть на это? Так вот я говорю непопулярно: мы вас будем выжигать каленым железом за подобные вещи.
 
Президент привел примеры, когда подобным нападкам подвергались и дети журналистов государственных СМИ в дошкольных учреждениях. Тогда Александр Лукашенко отдал распоряжение Мингорисполкому:
 
 – Прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса. Когда мы подходили к этому вопросу, мы исходили из того, что людям надо дать работу. Хоть какую-то работу. У нас что, сегодня проблемы с рабочими местами? Я приводил вам в пример выступление гендиректора МТЗ Вовка – иди, зарабатывай, сегодня нет этой проблемы.
 
Президент в этой связи подчеркнул:
 
– Да, нам нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение… Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые государству нужно держать под контролем, мы будем держать. И если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий  – вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников!
 
По словам Президента, равные условия должны быть для всех, и никаких оговорок, например, по уплате заработной платы в конвертах быть не должно:

– У нас однозначно это не определено в законодательстве? Что у нас. Есть законы, которые могут трактоваться и так, и эдак: можно в конвертах платить? Это жесточайшее преступление!  Закон есть закон! И он сегодня действует, и ты должен соблюдать этот закон. Вот тогда милиция, следователи, контролеры и суды (цитата), будут благосклонно относиться к бизнесу. Что, у нас безумцы контролеры или судьи? Они понимают, что от производства, экономики, от бизнеса все зависит – жизнь государства.

По мнению Главы государства, многие недобросовестные бизнесмены и их дети зарабатывают баснословные деньги, разъезжают на штучных дорогих автомобилях, при этом не несут никакой социальной ответственности:

– Мы же этим самым разрушаем наше общество! Какая работа может быть среди молодежи, если они видят несправедливую реальную жизнь?

Александр Лукашенко подчеркнул: все предложения бизнес-сообщества будут проанализированы, однако все они должны быть конкретизированы. Он еще раз обратился к крупным бизнесменам:

– Если ты богатым стал, инвестируй в государство, инвестируй в спорт, поддержи людей! Нет! Государство, пусть они, пусть Калийная компания заплатит… Поэтому прекратите эти разговоры о каком-то принципе равноправия. Хотите равноправия – работайте в равных условиях.

Фото: БЕЛТА
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