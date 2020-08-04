Лукашенко о безопасности проведения выборов: угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и г.Минску:

- Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, а вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования.

Президент поручил обратить на это самое серьезное внимание:

- А по фактам, если есть хоть малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, Комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Люди – государственные, и государство их должно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее, насилие должны пресекаться на корню.