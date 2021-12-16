Лукашенко: нужны как никогда монолитность и исполнительность!

Президент заявил об этом на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. При этом Александр Лукашенко потребовал обратить пристальное внимание на некоторых руководителей:
– Нужны как никогда монолитность и исполнительность! Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И, что удивляет меня, это больше всего в Минске, руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком «умных» там много появилось, которые готовы за Премьер-министра работать, за Главу Администрации, за руководителей Парламента. За всех готовы работать.
Глава государства заострил внимание на том, что никто никому не запрещает иметь свою точку зрения:
– Вы должны каждый иметь свою точку зрения. Вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но все мы, сидящие здесь, за этим столом, и о которых я сказал руководителях, ограничены определенными рамками – рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее… Они в Литве и Польше сидят. Там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем и там шесть или восемь лет по новому закону вы не получите.
Президент подчеркнул, что, если человек руководит коллективом, он уже государственный человек:
– Неважно, частное или государственное предприятие. Тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, вы понимайте, где вы находитесь. В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство.
Однако и перегибов допускать ни в коем случае нельзя. На этом Глава государства сделал особый акцент:
– Уже много раз отмечал на примере Гродненской области, когда мы уже начинаем накатывать. Я не знаю, как там было в 30-е годы: репрессии и прочее, я не знаю. Все эти факты в истории используются как кому выгодно. Ну, будем считать, в 37-м –39-м годах было неважно с нашей историей. Кто-то кого-то хватал, сажал и прочее. Как я говорил: началась война, а генералы сидят в тюрьме. Пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было. Видите ли, кто-то за кого-то подписался. Давай его хватай и тащи.
Президент подчеркнул:
– Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали… Всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то наверху, в вертикали власти. Но сегодня их ловить, допрашивать, спрашивать – ну зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже третий раз переобулись.
Однако к преступившим черту отношение однозначное:
– Те, кто нарушал закон, те, кто толкал людей на нарушения закона (у нас их тоже немало), – вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся в каких-то варваров, и полетят невинные головы.
Глава государства подытожил:
– Нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться, надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять людей на конкретных делах. Спуску никому не должно быть: кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти, которые в стране существуют. Я прошу это иметь в виду.
Фото: БЕЛТА