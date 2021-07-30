Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ

Такое заявление Президент сделал на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Глава государства подчеркнул:
– Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас. Разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций наплодили аж полторы тысячи.
Александр Лукашенко рассказал, что в результате проведенных мероприятий выделены 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Президент отметил:
– Это большие цифры. За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры. Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми, навыкам их объединения на протестных акциях, мы видели в августе.
Глава государства сообщил, что те, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал их имидж, финансировал деятельность, уже известны:
– Деньги как раз шли через эти фонды и другие некоммерческие структуры. Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировали фейки, призывали к акциям неповиновения, обучали радикально настроенных граждан навыкам борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составляли черные списки людей, преданных стране.
Александр Лукашенко рассказал, что сегодня установлено порядка двух тысяч лиц, задействованных в данных так называемых гражданских инициативах:
– Те, кого задержали, уже записывают обращения к своим вчерашним единомышленникам. Призывают остальных участников деструктивных телеграм-сообществ к прекращению противоправной деятельности. Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств.
Глава государства особо подчеркнул, что эти сторонники «перемен» вдохновлялись в прямом смысле фашистской идеологией:
– Обнаружены при обысках нацистская символика, книга «Майн кампф» и другая экстремистская литература. Но главная мотивация – деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа.
Президент рассказал, что доказательства финансирования белорусских так называемых независимых профсоюзов и деструктивных НГО были найдены у представителя немецкого фонда им. Эберта Петрачкова. Что важно – подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра ”Весна“ Беляцкого найден архив структуры за 25 лет.
Глава государства подытожил:
– Все это оплачено деньгами зарубежных координаторов. Меры приняты адекватные.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ
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