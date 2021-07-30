Лукашенко: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался

Глава белорусского государства заявил об этом на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент обратил внимание на то, что на Западе очень ревностно относятся к проводимым совместным белорусско-российским учениям. Но при этом сами проводят маневры у наших границ регулярно. Похожая ситуация и с темой гипотетических баз:
– Они нас критикуют: вот, Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, но мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз кучу на западных границах и дальше от наших границ в Западной Европе. Чего вы нам предъявляете какие-то претензии в этом плане?
Глава государства обратил внимание участников встречи:
– Самое главное, чтобы вы понимали: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современном вооружении. Но я вам должен сказать откровенно: если нужно будет для безопасности в Союзном государстве, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы, со всеми видами вооружений – они будут размещены незамедлительно.
Глава государства подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости:
– У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы, не считая территориалов (территориальные войска. – Прим. ред.). Мы можем в нужный момент (наша организованная власть и страна, стержнем которой является вертикаль власти) отмобилизовать в короткий промежуток времени, если нужно, за месяц 500 тысяч человек поставить под ружье. А это уже сила. Если будет мало, повторяю, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации.
Александр Лукашенко уточнил:
– Такого никогда не будет. Все не уместятся. Но если нужно, мы раздумывать не будем. Но еще раз повторяю, в этом нет никакой необходимости. В острый период, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело в августе прошлого года, я не ввел никакие вооруженные силы. Мы с этой бедой справились сами.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался
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