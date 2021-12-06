Лукашенко: никакой оппозиции в Беларуси из числа "беглых" быть не может

Во время принятия кадровых решений сегодня Глава государства рассказал, что внешние силы, оказывающие давление на нашу страну, начинают перестраиваться.



– Сейчас они через определенные структуры начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли на кого: чтобы был терпим для России, но чтобы абсолютно Западом управлялся. Но весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на "беглых". Категорически неприемлемо. Никакой оппозиции в Беларуси из числа "беглых" быть не может, – заявил Александр Лукашенко, обращаясь к Главе администрации Президента.



Глава государства, говоря о "беглых", добавил:



– Сбежал – там и сиди. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех. Как мы их часто называем, «оппы», «бэчэбшник» и так далее. Еще придется присмотреться к этим людям.



С другой стороны, по словам Президента, появился некий крен "свой-чужой":



– Это важнее для Бреста, Минска. Там у вас люди в основном крепкие. А если мышь какая-то завелась, вы ее видите, это не проблема. Но тем не менее вы должны отдавать себе отчет и понимать, что многие из власти, которые сбежали, сейчас фейками забрасывают страну из-за границы, а кто-то убежал, но спрятался под плинтус. И они понимают, что опять нужна волна, чтобы к нам внедриться. Все правильно – так поступали бы любые спецслужбы. Поэтому будьте аккуратны в подборе людей.