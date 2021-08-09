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Лукашенко: нейтралитета у Беларуси фактически нет

По факту у Беларуси нет нейтралитета – об заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом», отвечая на вопрос политолога Александра Шпаковского.

Фото: БЕЛТА

–У нас в Конституции нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ. Правильно это или нет? Конечно, это правильно. ОДКБ  – это дополнительный уровень  нашей  безопасности, – подчеркнул Глава государства. – В экономическом  союзе состоим. О каком нейтралитете может идти речь? Тут два варианта: либо мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо мы вообще туда ничего не записываем.
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