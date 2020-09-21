Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Мальта Джорджа Уильяма Веллу и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.
Фото: pixabay.com
"Мальтийское государство играет важную роль в укреплении европейской безопасности и развитии торгово-экономических связей в Средиземноморском регионе", – говорится в поздравлении.
Глава государства выразил надежду, что повестка дня отношений Беларуси с Мальтой станет более насыщенной и многогранной. "Необходимо делать решительные шаги по активизации белорусско-мальтийских экономических контактов, – считает Президент. – Особенные перспективы имеет совместная работа в таких областях, как финансы, информационные технологии, цифровизация, транспорт и логистика".
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Лукашенко: необходимо активизировать белорусско-мальтийские экономические контакты
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