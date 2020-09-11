Пока мир преодолевает экономический кризис, на рынках открываются новые ниши. Их нельзя упустить. Беларусь выбирает стратегию и тактику на будущее исходя из этого, подчеркнул Президент.
Кроме здравой и прагматичной оценки собственных перспектив, Глава государства считает задачей номер один обеспечение преемственности поколений. Александр Лукашенко предложил вместе подумать, как сделать научную стезю более привлекательной для молодых людей:
– Хотя и сегодня создано немало. У нас уже успешно работает программа «Университет 3.0». В целях развития инновационного предпринимательства функционируют технопарки. Для подготовки кадров в условиях реального производства создаются отраслевые лаборатории в промышленных холдингах и на предприятиях. Эту практику надо продолжать.
Александр Лукашенко напомнил, что государство ежегодно выделяет по сто стипендий Президента аспирантам и талантливым молодым ученым, назначаются гранты Главы государства и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований:
– Надо – будет больше. Но только за результат.
Однако, как подчеркнул Президент, не менее финансового стимулирования важен институт наставничества:
– Я всегда говорил ученым: вы только тогда станете великими, если после себя оставите если не школу, то десяток таких, как вы. Которые продолжат то, что вы начали.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1090
Лукашенко: научную стезю следуют сделать более привлекательной для молодежи
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter