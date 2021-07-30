Об этом Президент Беларуси заявил в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, обозначая основные векторы работы власти. В частности, одним из принципов такой работы является поощрение созидательной инициативы, считает Александр Лукашенко.
– Новые условия требуют качественных, нетривиальных решений. Наш основной резерв – это инициативные и целеустремленные люди, ратующие за свою страну, – подчеркнул Президент.
Глава государства так пояснил важность этого принципа:
– Поэтому важно не зажимать энергию общества, постоянно перестраховываясь – как бы чего не вышло. В этом плане не ждите моих указаний, поймите, что при всей жесткости нашего курса эта жесткость должна быть обращена к тем, к кому надо. Но не должны мы душить инициативу людей, надо поддерживать инициативных и честных людей как в бизнесе, так и в политике.
Еще один важный принцип, по словам Александра Лукашенко, – принцип обратной связи. Сегодня надо быть на шаг впереди в непосредственном общении с гражданами, отметил Президент:
– Нового здесь я ничего не скажу. Слушайте людей. В условиях развития современных средств коммуникации это не является сложной задачей. Мое принципиальное требование вы знаете: принимаемые решения должны идти от жизни и соответствовать интересам наших людей.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: наш основной резерв – это целеустремленные люди, ратующие за свою страну
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