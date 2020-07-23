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Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


Глава государства отметил, что это известие в Беларуси восприняли c глубокой болью и сочувствием. "В это непростое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и передаю слова поддержки родным и близким погибших, а также всем потерпевшим в результате стихийного бедствия", – отметил Президент.

Александр Лукашенко предложил содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями. "Дорогой друг, Республика Беларусь всегда готова подставить плечо и оказать необходимую помощь", – подчеркнул Глава государства.
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Фото: РЕЙТЕР
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