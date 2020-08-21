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Лукашенко: нам готовили эту заварушку

Глава государства во время общения с трудовым коллективом​ агрокомбината "Дзержинский"​ высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада.

– Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон  три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено осталось.

Рассказал Александр Лукашенко и о тех, кто играет в происходящих событиях главные роли:

– Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так  сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно.

О проходящих за границей учениях Александр Лукашенко высказался так:

– Это готовят при необходимости вторжение.

В этих условиях, заявил Александр Лукашенко, он был вынужден перебросить большое количество военных на западное направление, особенно в район Гродно. Глава государства отметил, что завтра он проинспектирует обстановку на месте:

– Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь – гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска – НАТО. Поэтому я предупредил Президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства.


Президент при этом подчеркнул, что это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России.

– Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор.

Президент отметил, что в сложившейся ситуации он никого не запугивает, однако наша страна вынуждена учитывать все имеющиеся факторы, не только внешние, но и внутренние, и жестко сопротивляться:

– В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку.

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