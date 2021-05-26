Лукашенко: на протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление, ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором

Об этом Глава государства заявил во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
Президент отметил: каким будет мир завтра и послезавтра, никто не знает:
– Современный мир столкнулся с новым вызовом. Пандемия не только убивает людей, но и деформирует сознание. Она перекраивает всю систему мироустройства. Ломает сложившиеся экономико-логистические связи. Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Вопросы решаются прежде всего за счет благополучия и национальных интересов этих малых и средних народов. На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором. Мир только начинает расхлебывать последствия остановки всего. Производств, образования, торговли. Недаром бытует поговорка, что нужно видеть дальше собственного носа. Смотреть вперед, когда все смотрят под ноги.
Александр Лукашенко при этом напомнил: в то время, как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла:
– Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала как все. Не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту. Действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций. Сегодня понятно, что мы оказались правы. Как это, какое-то маленькое, недоразвитое государство – и оказалось в единственном числе правым? Масштабная тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня.
Отдельная тема на повестке дня – вакцинация населения.
– И это тоже стало возможным благодаря общим усилиям и активному взаимодействию с россиянами. Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход. Как их защитили, как распределялись на Западе там средства, как идет вакцинация. Словом, как спасают их же людей… Их позиция сегодня – отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии – это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами. Беларусь более экономически живая им поперек горла. Вот и атакуют, –обозначил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: на протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление, ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором
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