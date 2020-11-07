Лукашенко: на первом энергоблоке БелАЭС мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве

Общаясь с работниками БелАЭС, Александр Лукашенко подчеркнул, что по традиции к празднику 7 ноября в нашей стране открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. А особенность нынешнему празднику, по его словам, безусловно, придает запуск БелАЭС.



– Наша страна сегодня становится ядерной державой, – еще раз повторил он. – Это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые и есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить нам очень долго. Мы, люди старшие, уйдем из этой жизни, а этот объект будет приносить пользу людям.





Глава государства обратил внимание, что сейчас оценить важность сегодняшнего момента тяжело, ведь, большое видится на расстоянии:



– Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев, – заверил он. – Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране.



Островецкую АЭС Президент назвал «новым шагом в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства»:



– Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока.



Запуск станции, считает Глава государства, послужит и импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий.



– И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании, – отметил Президент. – Я специально так подробно говорю о многочисленных преимуществах, которые получают и люди, и наша страна в целом. Когда принималось решение о строительстве БелАЭС, это все учитывалось.

