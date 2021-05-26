Об этом Президент заявил сегодня в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Глава государства призвал страны коллективного Запада и НАТО подумать, прежде чем бряцать оружием у наших границ:
Фото: БЕЛТА
– Неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? И для вас тоже. Отдаете ли вы отчет своим действиям? Вы знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь! На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно.
По словам Александра Лукашенко, это задача не только Беларуси. От белорусов требуется одно – правильное понимание ситуации и единство в обществе. А со всякими временными трудностями мы справимся. При этом Президент призвал не обольщаться предлагаемыми тремя миллиардами долларов взамен на реформы:
– Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки.
В качестве примера Александр Лукашенко привел Украину:
– Пока нищие стоят с протянутой с рукой, местные олигархи по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем. Нам надо сплотиться, выстоять и идти своим путем туда, где нас ждут, где для нас открыты двери. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать новой Евразией, ее форпостом.
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Лукашенко: на любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко
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