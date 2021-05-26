Лукашенко: на любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко

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По словам Александра Лукашенко, это задача не только Беларуси. От белорусов требуется одно – правильное понимание ситуации и единство в обществе. А со всякими временными трудностями мы справимся. При этом Президент призвал не обольщаться предлагаемыми тремя миллиардами долларов взамен на реформы:В качестве примера Александр Лукашенко привел Украину: