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  2. Лукашенко: на фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка

Лукашенко: на фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка

Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Он подчеркнул, что в Европе на фоне пандемии возникло немало беспорядков:
 

 Люди бунтуют в принципе против того, что система здравоохранения, которая существует там, не справляется с тем объемом больных, который там появляется.
 
Президент напомнил, что он при необходимости мог бы ввести в стране комендантский час еще во время первой волны коронавируса, однако нашей стране это было не нужно:
 
 Мы с тем немалым наплывом ковидных справлялись. Нам не нужно было людей закрывать в темницах… Суть в том, что в той же Польше, Литве, Латвии серьезно заболевших было столько, что захлебнулись больницы. И правительства приняли решение закрыть людей. Вот в чем суть (протестов в Европе. – Прим. ред.).
 
Глава государства констатировал:
 
 Пандемию начали использовать в экономике, а сегодня мы уже видим и в политике. На фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка, существующих связей. Начали делить, разрывать, уничтожать государства.
 
Он также призвал присутствующих не спешить с выводами и привел в пример «переобувшихся творцев»:
 
 – Мы проводим и проводили тогда жесткую политику: переобулись, ушли – идите. Сейчас назад бегут, просятся. Они ушли, «великие», на их место пришла молодежь.
 
Президент, в частности, привел в пример молодые лица, которые появились в последнее время в СМИ,  – «настоящие, горящие, от души защищающие нашу страну».
 
 – И что? Мир перевернулся? И этим путем мы пойдем, и мы его пройдем, и мы выстоим. Я хочу обратиться ко всем политикам еще раз и к «творцам» – период был непростой, не каждому под силу было не то что выстоять – понять, что происходит. Так мой вам мудрый совет: никогда не спешите. Не спешите переобувать нормальную обувь летнюю на зимнюю, когда на улице дожди.
 
Александр Лукашенко подчеркнул:
 
 Ни в одной стране, особенно в нашей славянской цивилизации, предательство никогда не будет оценено. И поверьте, даже если они когда-то придут к власти, они предателей отведут в сторону. Потому что единожды предав, ты предашь и второй раз.

Фото: БЕЛТА
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