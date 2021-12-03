Лукашенко: мы звено в давлении на Россию со стороны Запада

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны. В частности, Президент прокомментировал возникающий в обществе вопрос:



– В связи с тем, что эти, как я их называю, мерзавцы на Западе приступили к экономическому удушению страны. Это не секрет: идет гибридная война. Война давно началась, не только против нас. Прежде всего против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем крае. Поэтому нам достается первыми, и непросто. Мы это с Президентом России видим, оцениваем и действуем соответствующим образом – адекватно.



Глава государства заметил, что наши западные противники используют любую возможность, «чтобы надавить на нас, а через нас на Россию»:



– Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. Мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию.