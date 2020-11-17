Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания об актуальных вопросах внешней политики Республики Беларусь. В частности, он прокомментировал, что в том числе и российские СМИ начинают «трепать нас» за проводимую многовекторную политику. Президент выразил удивление на этот счет:
– Мы ведь четко заявили, что самый ближайший наш союзник, родная нам страна и народ – это Россия и россияне. Еще раз подчеркну: мы никогда не отворачивались от России! Никогда.
Даже в те времена, когда между странам были определенные споры, Беларусь всегда вела себя достойно, добавил Глава государства. При этом он подчеркнул:
– Если кто-то понимает наш путь на многовекторность, что мы в очередной раз, цитирую, «отворачиваемся от России» – это не так. Это глупость.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь – экспортоориентированная страна, а наша продукция продается на внешних рынках, в том числе далеких от России. Причем, подчеркивает он, этот экспорт нужно обеспечивать политически и дипломатически:
– Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство такую политику проводит… Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что мы находимся в центре Европы, что мы суверенное, независимое государство. И экономика нас к этому подталкивает.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что мы суверенное государство
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