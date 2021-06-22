Лукашенко: мы прекрасно видим, что коллективный Запад продолжает грезить о новом броске на Восток, мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси

Об этом Глава государства заявил, выступая на памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Говоря о применяемых против Беларуси методах борьбы, Александр Лукашенко отметил, что информационная травля ожидаемых результатов не принесла, а сейчас мы держим экономический удар:
– Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте! Успокойтесь! Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного светлого будущего, которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец! Очумевшие и заблудшие! Ведь сколько в нашей истории было таких случаев, когда нам обещали, много обещали. И свободу, и независимость, и государство обещали нам создать для белорусов на кончиках штыков. И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено! Искалечено не только физически людей, но искалечено судеб, сердец.
Президент напомнил, что разрушенную во время Великой Отечественной войны экономику некому было восстанавливать, а наша страна до сих пор не оправилась от демографической катастрофы. Отдельно коснулся темы санкций:
– Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад регион находится на грани глобального конфликта.
Глава государства при этом подчеркнул: мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе.
– На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы прекрасно видим, что коллективный Запад продолжает грезить о новом броске на Восток, мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси
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