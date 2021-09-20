Лукашенко: мы очень большие объемы потребляем молдавской продукции, мы так и будем делать

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Беларуси Виктором Сорочаном по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране.
– Мы очень хотим, чтобы Молдова оставалась дружественным, суверенным, независимым государством и постепенно решала свои проблемы, – заявил Александр Лукашенко. – У всех государств есть проблемы. У Молдовы после распада Советского Союза времена были непростые, но в последние годы немало сделано для того, чтобы Молдова четко определилась, где ее интересы и в каком направлении двигаться. И в этом плане Игорь Додон немало сделал, надо отдать должное.
Белорусский лидер уверен, что новые люди, пришедшие к власти в этой стране, вынуждены будут проводить политику в интересах Молдовы:
– Прекрасный уголок планеты. Я всегда с любовью относился к молдавской земле. Это просто жемчужина Европы. И я вижу развитие Молдовы как суверенного и независимого государства. В этом весь интерес народа. И не думаю, что найдется политик, который бы проводил иную политику. Народ просто не позволит проводить политику на свертывание суверенитета и независимости. Пусть это небольшой народ, но с очень большими политическим амбициями на независимость своего государства. И в этом плане мы всегда будем на вашей стороне.
Белорусский лидер добавил:
– Мы очень большие объемы потребляем вашей продукции. Мы так и будем делать, не собираемся отходить от этой политики, если это выгодно Молдове. Мы экспортируем то, что вам нужно. Особенно машины, механизмы, автомобили, тракторы, троллейбусы. Все, что вы просили… Вы знаете, я лично бывал на совместных предприятиях, открывал их, принимал решение, поэтому в этом направлении мы будем действовать.
Обращаясь к послу, Александр Лукашенко добавил:
– Ну а вы для нас всегда останетесь хорошим и надежным другом. Мы готовы всячески использовать ваши связи для укрепления этой дружбы.
Фото: БЕЛТА