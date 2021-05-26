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Лукашенко: мы делали все, чтобы спасти людей

Об этом Президент заявил сегодня в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, комментируя тему посадки самолета Ryanair. Александр Лукашенко заявил, что командир экипажа советовался со своими хозяевами и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. В итоге принял решение пойти на посадку в Минск.


– Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? – задал вопрос Александр Лукашенко. – Почему никто не захотел принять  самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?

Что касается поднятия в воздух истребителя, это было сделано в соответствии с алгоритмом действий дежурных сил ПВО, заявил Александр Лукашенко:

– Это не ноу-хау Беларуси, так делают везде. Он (истребитель. – Прим. ред.) должен был ни в коем случае не допустить отклонения от курса гражданского судна с взрывчаткой (его так воспринимали). Если вдруг что-то случилось бы, он должен был передать координаты нашим спасателям, вертолетам, которые мгновенно должны были прибыть в точку падения самолета. И если бы вдруг у пилотов возникли проблемы с посадкой, он должен был вывести этот самолет на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минска. Мы обязаны были так поступить, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и – самое главное – на земле.

По словам Президента, если бы в США гражданский самолет отклонился от курса и направился в закрытую зону (как в сентябре 2001 года. – Прим. ред.), его бы сбили без всяких разговоров, чтобы предотвратить гибель людей на земле.

– Мы делали все, чтобы спасти людей, – подчеркнул Александр Лукашенко.  

Фото: БЕЛТА
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