Лукашенко – молодежи: за вами Беларусь. Это ваш щит

Президент Беларуси во время Республиканского новогоднего бала для молодежи подчеркнул:
– Все, что вы сегодня имеете у себя, – это пока что от родителей, от ваших учителей и преподавателей. И чуть-чуть уже ваше. Потому что вы же не дети, вы наша прекрасная молодежь. Каждому из вас помогли развить таланты, научили добиваться поставленных целей, воспитали истинными патриотами нашего Отечества. Я на это надеюсь.
Обращаясь к участникам бала, Глава государства особо отметил роль молодежи в развитии государства:
– Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное. Это за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужные, тяжелые времена этот щит всегда защитит вас.
Глава государства пожелал молодым людям оставить на этом пути яркий созидательный след и напомнил о важности сохранения традиций:
– Наше государство, как и вы, совсем еще молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси немало традиций. В том числе новогодние приемы, вечера, главная елка страны и многое другое:
– Страна есть тогда, когда у нее есть традиции. А традиции – это лицо любой страны.
Президент призвал молодых людей быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными и уточнил:
– Правда, не перебирайте через край. Вот так вот – вроде и старинные традиции, а креативного предостаточно.
Александр Лукашенко напомнил молодому поколению: в их руках судьба Беларуси. В этот праздничный день Глава государства пожелал молодежи яркой, интересной и благополучной жизни:
– Красивым всю жизнь трудно быть. И невозможно. Я хочу вам пожелать как можно дольше быть такими красивыми. Девушкам – покорять мужские сердца, а мужикам – вот как сегодня вы стоите – быть достойными этой красотищи в белых платьях. С наступающим Новым годом!
СПРАВКА СБ
В Республиканском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости участвуют 337 студентов и школьников. Из них 181 человек из Минска. Среди вальсирующих –стипендиаты специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели стипендий Президента, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих и международных конкурсов, победители и лауреаты конкурса «100 идей для Беларуси», дипломанты международных конференций, представители волонтерского движения и других конкурсов.
Фото: БЕЛТА