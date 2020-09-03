Президент провел встречу с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В начале разговора Александр Лукашенко заметил, что ему очень приятно встречать его в Беларуси.
– Я очень благодарен вам за последние недели, даже месяц-полтора. Когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем до выборов об этом. Как мне вчера Роман Александрович (Премьер-министр Беларуси. – Прим. ред.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении наболевших вопросов для нас.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с выпадами оппозиции все это для нас сейчас очень осязаемо:
– Это для нас урок. Я больше говорю об уроках, о том, чтобы этот урок подвиг нас сделать соответствующие выводы – две братские страны Беларусь и Россия – по многим вопросам, по которым мы не смогли раньше договориться.
Глава государства заявил, что премьер-министры обеих стран проделали огромную работу для того, чтобы сблизить наши позиции. Кроме того, в ближайшее время состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой окончательно будут расставлены «все точки над i» по чувствительным и болезненным вопросам для двух государств.
– Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ (а для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались: переброска американских и других подразделений из глубины натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16), вынуждены были отвечать. Мы развернули половину белорусской армии, фактически взяли под контроль наши границы с Литвой и Польшей, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – Мишустину о ситуации в стране: для Беларуси и России это урок
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