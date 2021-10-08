Лукашенко: малым производствам надо дать полную самостоятельность

Такое поручение Президент дал сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Глава государства высоко оценил выставку – презентацию товаров, производимых организациями потребительской кооперации
– Я делаю один вывод: вы умеете делать все, казалось бы, невозможное. Так почему везде не делаете этого? Правильно поднят был вопрос о лизинге на оборудование. Это надо сделать! Прямое поручение членам Правительства. Это же мизерные деньги, мелкое оборудование. Но это оборудование не из-за границы вы повезете. Вы должны заказать его здесь. И только мельчайшие элементы, которые не сможем произвести здесь очень быстро, централизованно, со всей долей ответственности вы закупите. Поэтому лизингу быть!
Для примера Александр Лукашенко привел хлебопекарню в Свислочи, которую он посещал в июне этого года:
– Этим малым производствам надо дать полную самостоятельность и дорогу. Если вы придете в любую точку Беларуси, в том числе в Минск, и скажете, что здесь должна быть ваша маленькая хлебопекарня, как в Свислочи, под лизинг возьмете оборудование и там построите. Мы обязательно выделим вам эти места. И не только выделим, но поможем вам создать эти точки.
Фото: БЕЛТА