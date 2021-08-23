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  2. Лукашенко – лидерам стран ОДКБ: нам надо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления

Лукашенко – лидерам стран ОДКБ: нам надо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказывая о потенциальной проблеме терроризма. С ней, по словам белорусского лидера, напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, которые, видимо, будут возрастать:


– Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно. Полагаю, целесообразно рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций «Канал» и «Нелегал». Мы это делали раньше. Делали очень эффективно. Практика наработана. В ходе предстоящих 18–23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021» (необходимо. – Прим. ред.) отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай «если».

Фото: БЕЛТА
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