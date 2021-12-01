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  2. Лукашенко лично поздравил Назарбаева с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост

Лукашенко лично поздравил Назарбаева с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и актуальную деловую повестку двусторонних отношений. В 2021 году отмечается положительная тенденция к росту взаимного товарооборота, который по итогам января – сентября приблизился к $800 млн, прибавив почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ожидается, что по итогам текущего года двусторонний товарооборот достигнет уровня 1 млрд.

В центре внимания во время телефонного разговора также была работа на территории Казахстана семи крупных сборочных производств белорусской техники и оборудования: МТЗ, "Гомсельмаш", МАЗа, "Бобруйскагромаш" и других машиностроительных предприятий. В целом особо отмечена необходимость дальнейшей интенсификации взаимодействия по всему спектру белорусско-казахстанского сотрудничества.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и график предстоящих встреч.

Фото: БЕЛТА
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