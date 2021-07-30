Лукашенко: кто перешел красную линию, будет учиться нормам морали в соответствующих исправительных учреждениях

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, говоря о принципе законности и взаимного уважения. Прежде всего он напомнил, что правовые нормы – это правила жизни, которые являются мерилом нормальности общества, источником порядка, базисом мира и стабильности:









– Это аксиома: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Вряд ли беспокоились о подобных моральных принципах те, кто год назад круглосуточно нарушал покой граждан криками, автомобильными звонками, сигналами и прочее…



Теперь, обращает внимание Президент, они угрожают и атакуют в социальных сетях тех, кто, не выдержав «вот этой кутерьмы», обращался в милицию с просьбой приехать и навести порядок. Резюме:



– Каленым железом нужно выжечь.



Александр Лукашенко при этом заметил:



– Но травля государственных людей, тем более их семей и близких, угроза жизни патриотов стали для нас красной линией. Предупреждаю: все, кто эту красную линию перешел, собирается перейти, будут учиться нормам морали и демократии в соответствующих исправительных учреждениях.



Отдельно Президент высказался о конструктивной критике в законных формах:



– Мы должны внимательно изучить поступившие в наш адрес коллективные обращения, особенно если там поднимаются конкретные проблемы. В них могут быть рациональные предложения. Наша задача – отработать каждое… Я же был депутатом, я работал «внизу». Если вы не можете решить какой-то вопрос в райисполкоме и так далее – поговорите вы с человеком. Вы объясните ему. Белорусы, да и все люди, они привыкли, чтобы с ними разговаривали. Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход! Это люди не воспримут. И отсюда все начинается. С мелочей.

