Лукашенко – корреспонденту телекомпании Би-би-си: мирными протестами там и не пахло

Глава белорусского государства во время «Большого разговора с Президентом» эмоционально отреагировал на слова корреспондента телекомпании Би-би-си о якобы проявленной жесткости по отношению к протестующим:
Фото: БЕЛТА
– Какие это мирные акции? Посмотрите кадры в интернете, посмотрите канал польский. Видно же, откуда летели взрывы, петарды и другие виды взрывчатки, – эмоционально продолжил Александр Лукашенко. – Вы скажете, что это в ответ на жестокость? Да нет – они же принесли их сюда. Еще жестокости не было, столкновений, а они с этими боеприпасами пришли туда. Заточки, ножи, взрывчатка – они зачем это туда принесли, на мирные акции? Мирными акциями там не пахло. Мы вам дадим кадры, а вы их покажите на Би-би-си, как заезжали с тыла и ломали ребят-омоновцев – когда с разбитым лицом сидели люди и лежали в больницах – за 2 дня 11 серьезнейших травм.
В качестве сравнения Президент привел реакцию американских властей на протесты в Вашингтоне, в результате которых была убита женщина.
– Сколько заключенных сейчас там находится под следствием и в тюрьмах по делу вашингтонскому, когда там госпереворот хотели совершить? Даже белорусские журналисты вам скажут, что минимум полтысячи томятся в тюрьмах. Не дело было врываться в парламент США. Ворвались – получили.
Говоря о том, что под маской мирных протестов в Беларуси пытались осуществить переворот при поддержке из-за рубежа, Президент задал вопрос:
–Мы эту бойню развязали на улицах Минска? Мне нужна была война? Нет, мне, наоборот, на пользу было, чтобы было тихо. Но вы начали эту бойню, до объявления итогов выборов осуществили попытку госпереворота. Это страшное преступление по законам любой страны, в том числе в Великобритании и США. Мы первые три дня – цитирую министра внутренних дел Караева – животами вытесняли протесты с улиц. А когда начали колоть животы нашим военным, тогда я действительно отдал команду. Все команды я отдавал – не ищите виновных, я отдавал команду поставить всех на место без стрельбы. Если бы во Дворец Независимости ворвались, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка на улицу, если б только перешли черту, нас бы никто не остановил. Мы бы защищали как положено свою страну.