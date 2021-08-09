Лукашенко – корреспонденту телекомпании Би-би-си: мирными протестами там и не пахло

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БЕЛТА

, – эмоционально продолжил Александр Лукашенко. –В качестве сравнения Президент привел реакцию американских властей на протесты в Вашингтоне, в результате которых была убита женщина.Говоря о том, что под маской мирных протестов в Беларуси пытались осуществить переворот при поддержке из-за рубежа, Президент задал вопрос: