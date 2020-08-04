Лукашенко: Конституция должна стать «дорожной картой» для страны

Если обществу нужны перемены, то они будут. Но все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.





Президент убежден:

– Возврат к Конституции 1994 года – полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики и политики. Сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать «дорожной картой» для страны. Пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, мы не ответили. Но уверен, белорусы дадут ответ в процессе общественного обсуждения. И уже нынешний состав Парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, разработав ее варианты вместе со всеми специалистами.

При этом, отметил Александр Лукашенко, предложения могут быть разные:

– В том числе и в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. Я лично готов к любым изменениям, если они будут идти на пользу народу и если вы к ним готовы!

Но главное, подчеркнул Глава государства, – Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 1990-х:

– Для тех, кто забыл или не знает, напомню. Тогда мы погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию безотлагательных решений. Тем временем страна катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания…

Да, в Беларуси за многое отвечает Президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все – и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, а на что – нет. Что я могу, а что – нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня – святое. Завтра придет новый и неизвестный человек, возьмет эту Конституцию… Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо?

Александр Лукашенко уверен:

– В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознавать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее.

Еще один конституционный тезис, который является стержнем моей политической доктрины, – государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей. Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой.

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