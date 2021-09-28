Лукашенко: конституционный референдум состоится не позднее февраля будущего года

Президент отметил, что в обществе существуют разные точки зрения, особенно среди людей, которые многое сделали для становления государства. Есть, в частности, и те, кто считает, что референдум не нужен и необходимо идти нынешним путем, не меняя Конституцию.







По словам Александра Лукашенко, проблемных вопросов значительно больше:Глава государства считает правильным, если последующей дошлифовкой проекта Конституции займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия. При этом Александр Лукашенко подчеркнул:

– Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали «перамен» и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слом, а эволюционное развитие. Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены. Конституция как раз и заложит основы этих перемен, – заявил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА