Лукашенко: коллективный Запад не оставляет попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии

– В мире много стран, против которых постоянно применяются необоснованные и дискриминационные меры. Примером тому наша соседняя Россия. К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто даже не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил.
Глава государства обратил внимание на подоплеку и последствия экономической агрессии против Беларуси:
– Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии. А когда речь идет о давлении на нашу экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние белорусских граждан.
Президент подчеркивает, что санкции есть, и это данность. Получается, сейчас стоит задача научиться жить и работать в таких реалиях. Глава государства указал на то, что санкции уже стали частью нашей жизни:
– Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей экономики. Поэтому хотел бы услышать не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам.
Не допустить ухудшения экономических показателей и защитить людей: Лукашенко поставил задачу вертикали властиФото: БЕЛТА