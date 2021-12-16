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  2. Лукашенко: коллективный Запад не оставляет попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии

Лукашенко: коллективный Запад не оставляет попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии

Президент заявил об этом на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Лукашенко отметил, что санкции не являются чем-то новым:


– В мире много стран, против которых постоянно применяются необоснованные и дискриминационные меры. Примером тому наша соседняя Россия. К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто даже не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил.

Глава государства обратил внимание на подоплеку и последствия экономической агрессии против Беларуси:

– Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии. А когда речь идет о давлении на нашу экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние белорусских граждан.

Президент подчеркивает, что санкции есть, и это данность. Получается, сейчас стоит задача научиться жить и работать в таких реалиях. Глава государства указал на то, что санкции уже стали частью нашей жизни:

– Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей экономики. Поэтому хотел бы услышать не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам.
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Фото: БЕЛТА
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