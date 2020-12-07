Об этом Президент заявил сегодня на совещании о работе экономики в этом году и проектах прогноза развития страны на 2021 год:
– Особенность этого совещания в том, что мы не только подводим предварительные итоги года, но и рассмотрим прогноз на 2021 год. О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану, тем более что мы его будем рассматривать на Всебелорусском народном собрании.
По словам Александра Лукашенко, можно по-разному смотреть на результаты работы экономики в текущем году:
– Недотягиваем до уровня прошлого года в промышленности и инвестициях. На 15 процентов у нас проседает экспорт. Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее.
Глава государства отметил, что на долю действующего Правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам или неделям, а по дням:
– Ключевое, что нам удалось сделать, –сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном рынке. Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года – коронавируса. И для этого было сделано все возможное.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: ключевое, что удалось сделать, – сохранить финансовую стабильность
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