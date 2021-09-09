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Лукашенко и Путин высказались о единой валюте Союзного государства

Беларуси и России пока рано переходить к единой валюте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

"Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны не готовы к этому", – сказал Александр Лукашенко.

Что страны пока не готовы переходить к единой валюте, считает и Президент России Владимир Путин.

/Будет дополнено/
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