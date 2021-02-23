В развитие переговоров, прошедших накануне, сегодня состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве – вот главная цель всей проделываемой большой работы", – проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось, накануне в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В том числе поднимались темы кооперации, торгово-экономического сотрудничества, интеграционной повестки дня, совместной борьбы с COVID-19, включая производство в Беларуси российской вакцины.
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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
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Фото: Виталий ГИЛЬ