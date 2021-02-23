Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров

, – проинформировали в пресс-службе.Как сообщалось, накануне в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В том числе поднимались темы кооперации, торгово-экономического сотрудничества, интеграционной повестки дня, совместной борьбы с COVID-19, включая производство в Беларуси российской вакцины.