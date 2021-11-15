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Лукашенко и Меркель поговорили по телефону

Президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Фото: БЕЛТА

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут.

Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. И еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, – гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.
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